E' morto Ermanno Olmi, aveva 86 anni

ROMA - E' morto ad Asiago il regista Ermanno Olmi. Aveva 86 anni, era nato il 24 luglio 1931 a Bergamo. Regista autodidatta, pioniere nel campo del documentario, creatore di un linguaggio personale e fuori da ogni schema fin da opere come Il tempo si è fermato, I recuperanti e la Circostanza, sperimentatore incessante ha portato per la prima volta al cinema il dialetto come lingua (L'albero degli zoccoli) e i grandi miti della tradizione cristiana (Camminacammina).