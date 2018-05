La 'Rosa' di Pomodoro a Venezia

VENEZIA - E' l'unica opera monumentale di Arnaldo Pomodoro a Venezia, visibilissima dai natanti diretti al Lido, è stata collocata all'isola di San Servolo. ‘Il Disco informa di Rosa del deserto’ (dal diametro di oltre 3 metri, in fiberglass, anno 1993) è da oggi il vanto della collezione di arte contemporanea, promossa dalla Venice International University (Viu) e ospitata sull'Isola di San Servolo sede dell'Ateneo internazionale.

L'opera è stata concessa in comodato d'uso dalla Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano che ha intrapreso e continua a promuovere un'azione di prestito con enti e istituzioni pubbliche e private. «Pomodoro - ha detto Umberto Vattani presidente di Viu - ha fama planetaria e le sue opere sono un vanto per l'arte contemporanea. Siamo fieri che il maestro abbia concesso che la raffigurazione così emblematica ditale formazione sedimentaria, testimonianza di bellezza nella desolazione della distesa di sabbia e, per questo, oltremodo rara e preziosa».