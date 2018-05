Federalberghi Veneto, i due ponti hanno fatto registrare il sold out

VENEZIA - Una primavera di ponti da tutto esaurito: dal 25 aprile al 1 maggio il Veneto fa il pieno di turisti dal mare alle terme, alle città d'arte, con Venezia e Verona alla prova dei tornelli per non soffocare di troppo turismo. Tutti sulla neve a Cortina. «La congiuntura di ponti e bel tempo ha decretato il sold out un po' ovunque - dichiara il presidente di Federalberghi Veneto Marco Michielli - Al mare la stagione si è aperta sotto i migliori auspici».