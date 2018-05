Pari opportunità, il Veneto firma un protocollo d'intesa con l'Università

VENEZIA - Domani a Padova nella sala della Nave del Palazzo del Bo', sede dell'università di Padova (ala del rettorato, secondo piano), l'assessore al lavoro e alle pari opportunità del Veneto sigla con i rettori degli Atenei del Veneto e la consigliera di parità del Veneto il protocollo d'intesa che dà avvio a un programma di collaborazione e di iniziative per promuovere la parità tra uomo e donna a ogni livello.

Il protocollo individua forme di interscambio nello studio delle cause dei ‘gap’ di genere e dei ritardi nella rappresentanza e nello sviluppo delle carriere ‘in rosa’ e pone le premesse per iniziative di collaborazione tra Regione e atenei del Veneto nella formazione, nello scambio di buone pratiche e nel promuovere politiche che orientino e sostengano il contributo delle donne in tutte le dimensioni del vivere sociale.