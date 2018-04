Vaccini: in Veneto ci sono ancora 21mila minori scoperti

VENEZIA – A partire dalla scadenza di oggi, 30 aprile, scatteranno le esclusioni dagli asili e le sanzioni nelle scuole dell'obbligo per i ragazzi non vaccinati. Ma sono ancora 21.424 i minori in Veneto completamente scoperti dalle somministrazioni obbligatorie. Questo nonostante il grande lavoro che ha permesso al Veneto un consistente recupero di vaccinati tra giugno 2017 e marzo 2018.

Sono invece 86.963 gli inadempienti parziali, cioè bambini e ragazzi della fascia 0-16 già sottoposti ad almeno una somministrazione, dei quali 22.591 tra 0 e 6 anni. I centri vaccinali confidano che anche questi nelle prossime settimane portino a termine la copertura dei dieci vaccini diventati obbligatori dall'estate 2017. Tra i soggetti ancora completamente scoperti, che al rientro dal ponte del Primo maggio rischiano quindi l'esclusione da asili e scuole elementari, 8.900 sono i bimbi nella nella fascia 0-6 anni.