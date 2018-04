Venezia, 1 maggio da tutto esaurito

VENEZIA - Ponte del primo Maggio da quasi tutto esaurito per gli hotel del centro storico di Venezia. A confermarlo è l'Ava, Associazione Veneziana Albergatori, che ha calcolato come sia ormai quasi impossibile trovare una stanza nelle strutture ricettive della città per le notti di sabato e domenica e come la disponibilità sia ridotta a pochissimi posti letto per le notti di venerdì 27 e lunedì 30 aprile. Sarà un test anche per l'ordinanza emessa dal Comune di Venezia per limitare e gestire i flussi turistici e gli arrivi a Venezia.