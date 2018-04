Viaggio in California finisce male, muore 50enne di Mestre

VENEZIA - Un architetto 50enne di Mestre (Venezia) è morto in un incidente stradale accaduto in California, nella contea di Santa Barbara. Enrico Marafatto era partito qualche giorno fa per la vacanza in moto negli Stati Uniti, per festeggiare i suoi 50 anni. La notizia della tragedia è giunta a Favaro Veneto, periferia di Mestre, dove il professionista gestiva con un socio uno studio professionale.