Fondi statali, Il Governatore Zaia: «si premia sempre il cattivo»

VENEZIA - «Quanto accade è scandaloso, diseducativo, disarmante. Va bene Caino e Abele, passi il ritorno del figliol prodigo, ma non si può continuare a premiare sempre e comunque il cattivo». Così, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, punta l’indice contro i finanziamenti del bilancio dello Stato, per un totale di 850 milioni nel triennio 2018-2020, a favore di Comuni che non hanno già beneficiato del bando per le periferie, dai quali sono stati esclusi tutti i Comuni del Nordest e dei quali hanno invece beneficiato Amministrazioni con i conti ampiamente in rosso.

«Mi chiedo - aggiunge Zaia - come faranno gli Amministratori onesti, corretti e virtuosi a continuare a chiedere sacrifici ai loro cittadini a causa dei tagli statali orizzontali e immotivati alla spesa pubblica quando, alla fine, a vincere è sempre e comunque chi sperpera e viene sostenuto per continuare a farlo». Zaia rivolge un appello al Parlamento: «Chiedo a Camera e Senato che, in assenza di un Governo, intervengano senza perdere tempo per introdurre rimedi a questo scempio del buon senso, e mi rivolgo in particolare a tutti i Parlamentari che rappresentano il Veneto perché promuovano in questo senso un’azione tonica e aggressiva».