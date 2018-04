'Striscia', Zaia supera prova palloncino

VERONA - Prova palloncino superata per il presidente del Veneto, Luca Zaia, avvicinato al Vinitaly dall'inviato di Striscia la Notizia Charlie Gnocchi, alias 'Mister Neuro’.

«Bere responsabile: ho aderito volentieri – ha spiegato Zaia - all'invito di Charlie Gnocchi di Striscia la Notizia a fare la prova del palloncino per l'alcol. Il test, effettuato alle 16:00 dopo otto ore di fiera, è rimasto a zero».

«Ma questo non significa non bere buon vino - ha aggiunto Zaia - perché bere responsabile significa degustare senza esagerare e senza rischi, per esempio facendo guidare chi non ha bevuto».