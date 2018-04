L'ex parroco "hard" patteggia un anno

PADOVA – Andrea Contin, l'ormai ex parroco di San Lazzaro (Padova), ha patteggiato un anno (pena sospesa) e un risarcimento da 11.500 euro per lesioni personali aggravate e minacce nei confronti di una sua ex amante. Il Gup Cristina Cavaggion ha accolto la proposta di patteggiamento avanzata dalla difesa sulla quale già il Pm aveva dato parere favorevole.

Il caso Contin era scoppiato nel 2016, quando una donna aveva denunciato il parroco accusandolo di averla picchiata. Lo scandalo si era poi allargato, coinvolgendo diverse presunte amanti e anche un altro religioso che avrebbe partecipato ai 'festini' in parrocchia. Quasi una ventina di amanti che frequentavano la parrocchia erano state interrogate durante gli accertamenti, durati un anno, e diverse di loro aveva ammesso rapporti sessuali con il prete e con altri uomini invitati alle orge, nell'ultimo piano della canonica. Contin era già stato sospeso dall'attività di parroco e dimesso dallo stato clericale.