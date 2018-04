VENEZIA – E’ stata votata dal Consiglio Regionale del Veneto, con 30 voti a favore, 1 contrario e 4 astenuti, la mozione, di cui il consigliere regionale di Centro Destra Veneto Stefano Casali è primo firmatario, che «impegna la Regione ad attivarsi presso lo Stato e l'Europa per istituire il reato dell'utero in affitto, a livello internazionale».

Per Casali: «l'utero in affitto soddisfa un desiderio, non una esigenza vitale: avere un figlio rischia di trasformarsi in un capriccio individualistico e di potenza consumistica. Non possiamo accettare, solo perché la scienza lo ha reso possibile, e in nome di presunti diritti individuali, che le donne e i loro corpi tornino a essere oggetti ‘a disposizione’. Nessun essere umano può essere ridotto a oggetto. L'utero in affitto è quindi un reato che deve essere punito specificamente come delitto».