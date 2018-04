Domenica il presidente del Senato inaugurerà Vinitaly

VERONA - Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, inaugurerà domenica prossima la52/a edizione del Vinitaly, il salone internazionale del vino organizzato alla Fiera di Verona. Casellati taglierà il nastro della manifestazione alle 11:00.

Alla cerimonia prenderanno parte anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e il vice ministro per le politiche agricole, Andrea Olivero. Ma il Vinitaly sarà per un giorno anche il centro della politica italiana: alla fiera sono attesi in visita infatti anche il capo politico M5S Luigi Di Maio e il segretario della Lega Matteo Salvini.