Venezia e regione: crescono e-commerce e le opportunità per le imprese

Il commercio online cresce in Veneto e la provincia di Venezia non fa eccezione. Secondo i dati di Poste Italiane, nel 2017 le consegne di pacchi e-commerce sono cresciute più del 50% nel territorio veneziano, ma per l’Istat sono ancora relativamente poche le imprese venete che vendono online. Non mancano le opportunità di mercato: in regione sono sempre di più le aziende, anche artigiane, che utilizzano i nuovi mezzi digitali per far conoscere e vendere i propri prodotti.

Nel 2017 sono stati 1.108.000 i pacchi di acquisti e-commerce consegnati a Venezia da portalettere e corrieri di Poste Italiane e SDA, facendo segnare un incremento del 57% rispetto all’anno precedente. Un dato che pone Venezia sul podio delle province venete per numero di pacchi consegnati: in prima posizione c’è la provincia di Verona (1,35 milioni di pacchi da ordini su internet), seguita dalla provincia di Padova (1,2 milioni); ci sono poi le province di Venezia (1,1 milioni), Treviso (poco più di un milione), Vicenza (950 mila) e Belluno (285 mila). In tutto il Veneto Poste Italiane e SDA hanno consegnato circa 5,85 milioni di pacchi.

In Veneto, come in altre aree d’Italia, crescono gli acquisti online da parte dei privati, ma non sono abbastanza le imprese che puntano sul digitale per aumentare visibilità e vendite online. Secondo le statistiche Istat in Veneto, a fronte di un 99,6% di imprese sopra i 10 dipendenti che usano il computer, 99,4% che hanno un collegamento a internet, 97,5% con connessione a banda larga (mobile o fissa), 80,6% con un sito o una pagina web (percentuale inferiore solamente a quella del Trentino-Alto Adige), solo il 13% vende online i propri prodotti o servizi attraverso sistemi di e-commerce. Una percentuale non tra le più basse in Italia, ma che mostra quanto un territorio ricco di iniziative imprenditoriali come il Veneto possa fare ancora di più sul piano delle vendite online.

Non solo in Veneto, ma più in generale in Italia le imprese faticano ad adottare soluzioni e-commerce. Basti pensare che secondo i dati del consorzio Netcomm sono circa 40 mila le imprese italiane che vendono online, contro le 200 mila che operano in Francia e le 450 mila in Germania. Numeri che sono legati anche al tessuto imprenditoriale italiano, composto per lo più da piccole e micro imprese che a volte non riescono a vedere i vantaggi derivanti dalle tecnologie digitali. Vantaggi che sono stati invece ben percepiti da una realtà veneziana come Gabbiani, che da generazioni lavora artigianalmente il vetro e che recentemente ha deciso di investire sulle nuove tecnologie della comunicazione grazie anche al supporto di Botteghe Digitali.

Il risultato è stata la creazione di un’app con cui gli utenti, attraverso visori di realtà virtuale, possono seguire i processi della lavorazione del vetro e visualizzare i prodotti stessi. Una innovazione che, unita a nuove forme di web marketing, punta a far percepire agli utenti l’unicità e l’artigianalità delle creazioni Gabbiani. Il sito web aziendale al momento non ha un e-commerce, ma parte dei prodotti è in vendita in marketplace online specializzati e su Amazon.

Quello di Gabbiani è un modo innovativo di raccontare il prodotto che dimostra come anche realtà artigianali fortemente legate a un territorio possono utilizzare le tecnologie digitali per comunicare e vendere online. L’e-mail marketing e il social media marketing sono importanti alleati nella pubblicizzazione di uno shop online, mentre il blog aziendale si sta affermando come uno delle strategie più efficaci per promuovere un e-commerce. La creazione di un blog aziendale comporta un investimento di tempo iniziale per la sua progettazione e la realizzazione del calendario editoriale, ma nel tempo diventa un mezzo estremamente efficace per raccontare l’azienda, le persone e i prodotti dell’e-commerce, intercettando allo stesso tempo un importante traffico dai motori di ricerca.

Le imprese che vendono online aumentano lentamente in Italia, ma come visto le opportunità non mancano, soprattutto per chi decide di innovare. Anche le imprese artigiane, le piccole e medie aziende italiane possono trovare il mezzo giusto per promuovere il proprio sito e-commerce e vendere online i propri prodotti. E non è un caso che tra le professioni più richieste in Italia stiano emergendo quelle legate all’economia digitale, tra cui i profili legati al marketing e alla comunicazione online.

L’e-commerce è insomma una opportunità per le imprese venete, ma anche per chi è in cerca di lavoro. Poste Italiane, grazie anche all’incremento registrato nei pacchi e-commerce, ha previsto circa 10 mila nuove assunzioni in tutta Italia. Per rimanere nel solo territorio veneto, è recente la notizia della messa in cantiere del nuovo hub di Zalando (gigante tedesco dell’e-commerce) a Nogarole Rocca (Verona) i cui lavori saranno terminati tra circa un anno. Una piattaforma logistica che una volta entrata in funzione darà lavoro a più di mille persone.