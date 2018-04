Ragazzo di 17 anni accoltella il vicino di casa

PADOVA - La Polizia ha arrestato per tentato omicidio un diciassettenne, residente nel quartiere Arcella di Padova, che ha colpito più volte con un coltello un uomo di 44 anni durante una lite per futili motivi di carattere condominiale.

La pattuglia delle Volanti è intervenuta sul posto a seguito di numerose chiamate giunte sulla linea del 113 da parte di cittadini che segnalavano l'uomo ferito che cercava scampo tra le macchine di un parcheggio condominiale, inseguito dal minorenne armato di coltello. Due agenti hanno bloccato e disarmato il ragazzo e gli altri hanno soccorso il ferito, accovacciato dietro una macchina in attesa dell'arrivo del 118. La vittima è stata trasportata in ospedale dall'ambulanza. L'aggressore è stato condotto al carcere minorile di Treviso, dove resterà in attesa del processo per il reato di tentato omicidio.