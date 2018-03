VENEZIA – Non è un lupo l’animale avvistato e catturato il 23 marzo scorso nella zona di Passo delle Fittanze, in Comune di Erbezzo, nel Parco regionale della Lessinia. L'animale, all'avvistamento, presentava dimensioni medie e un aspetto vagamente «lupoide», con un comportamento «strano»: si aggirava nella zona, è stato visto rovistare in un cassonetto dell'immondizia ma, allo stesso tempo, aveva un atteggiamento «timoroso» e non si avvicinava alle persone. Sottoposte le fotografie dell'animale a numerosi esperti, il giudizio prevalente è stato che si trattasse di un cane, da catturare quindi in applicazione della legge 281/91 sulla prevenzione del randagismo canino; visto però il fenotipo e il comportamento particolari, e il fatto che alla cattura non risultava microchippato, si è deciso di richiedere anche le analisi genetiche.

Si tratta di un cucciolo, femmina, di taglia medio piccola (circa 15 chili), che appariva affamato e che, dopo il trasferimento al Canile sanitario di Verona, ha manifestato un comportamento tranquillo e confidente. Qui è stato quindi sottoposto alle verifiche sanitarie di routine, microchippato, e sarà presto disponibile per l'adozione.