Vinitaly 2018, sarà più internazionale e più green

VENETO - Tra i 4.319 espositori da 33 Paesi che fanno di Vinitaly 2018, in programma dal 15 al 18 aprile a Verona fiere, un evento da non perdere per il business del vino crescono del 25% gli espositori esteri, e già dallo scorso dicembre sono in sold out gli spazi. Molte le new entry: dalla prima volta di Etiopia, Danimarca e Santo Domingo, alle nuove aziende da Francia, Spagna, Croazia, Georgia, Portogallo, Ungheria, Azerbaijan, Usa, America del Sud, Australia, fino al Giappone.

A testimoniare il consolidamento del Salone dei vini e dei distillati che alla 52/a edizione si presenta sempre più internazionale, green e digitale. Forte di una media di operatori professionali provenienti ogni anno da 140 Paesi (nel 2017, 128 mila presenze totali di cui 48 mila dall'estero, di cui 30.200 buyer accreditati da 142 Paesi), una crescita dell'offerta ‘green’ e una innovativa directory online con 4.319 espositori da 33 Paesi e 13.000 vini iscritti a oggi.

Attraverso un portale informativo in italiano, inglese e cinese, consente un matching b2b tutto l'anno. L'obiettivo dichiarato è quello di essere sempre più strumento business per le imprese del comparto. «Siamo stati una delle poche fiere ad annunciare - ha detto il presidente di Veronafiere Maurizio Danese − l'intenzione di diminuire i visitatori di una rassegna. Mi riferisco a quelli generici, per aumentare al contempo, invece, le presenze internazionali e dei professionisti».

Contemporaneamente la fiera sarà vissuta nel centro storico di Verona anche da un pubblico più vasto, dei non addetti ai lavori, nelle iniziative di Vinitaly and the City, un progetto diffuso di degustazioni e momenti culturali dedicate ai wine lover nella città scaligera e, quest'anno, in tre borghi suggestivi della provincia: Bardolino, Soave e Valeggio sul Mincio.