VICENZA - Due campani sono stati arrestati dai carabinieri di Bassano del Grappa per una serie di truffe ad anziani di tutta Italia che hanno portato a un bottino di oltre100 mila euro. Più di 30 i casi di cui i militari dell'Arma si sono occupati e che hanno visto i due indagati agire con la tecnica dei falsi avvocati su casi di incidenti stradali che vedevano il coinvolgimento di parenti delle vittime truffate in Veneto, Marche, Lombardia, Emilia Romagna e in altre regioni tra l'ottobre 2017 e oggi.

Uno degli indagati è stato bloccato in Puglia mentre stava mettendo a segno un altro colpo. L'indagine è iniziata lo scorso anno dopo che l'Arma bassanese aveva ricevuto varie denunce da anziani della zona.