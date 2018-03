Veneto, negli ospedali ora ci sono i totem informativi

VENEZIA - «Da oggi in tutti i 68 ospedali del Veneto entrano in funzione le postazioni 'di contatto', con cui il sistema sanitario regionale punta a migliorare le relazioni informative con tutti gli utenti, i quali verranno messi in grado di esprimere giudizi, apprezzamenti, critiche, suggerimenti, con la certezza che io e i dg delle Ulss li leggeremo personalmente». Lo ha detto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto.

«Saranno dei totem ben visibili, con foto e recapiti dei dirigenti della Ulss, delle cassette postali rosse e degli appositi moduli da compilare per le segnalazioni – fa sapere il Governatore – Un suggerimento: lamentarsi a casa o sui social serve a poco. Usateli, questi moduli, per critiche, per suggerimenti o anche per apprezzamenti».