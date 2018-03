Sanità in Veneto, potenziata la rete delle 'Palestre della Salute' per tutti coloro che ne hanno bisogno

VENEZIA - Con una delibera approvata su proposta dell'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, di concerto con il collega allo Sport Cristiano Corazzari, in Veneto è stato affinato e potenziato il sistema delle 'Palestre della Salute', istituito nel maggio del 2015 per offrire ai portatori di patologie croniche non trasmissibili (come malattie cardiovascolari, diabete, obesità, osteoporosi e alcune patologie tumorali, segnatamente colon e mammella) la possibilità di compiere l'utilissima pratica sportiva in palestre altamente specializzate dove operano spiccate professionalità specifiche.

E' previsto, infatti, il coinvolgimento di personale medico adeguatamente formato, e che l'esercizio fisico si svolga sotto il controllo di una laureato magistrale in scienze motorie con indirizzo in attività motoria preventiva e adattata, in strutture idonee riconosciute dalla Regione e chiamate, appunto, 'Palestre della Salute'. «L'attività fisica con valenza terapeutica - fa notare Coletto - è prevista nel Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 e, con l'ultima modifica decisa a livello nazionale, è stata anche inserita nei Livelli Essenziali di Assistenza - LEA, che prevedono la promozione di Programmi strutturati di esercizio fisico per soggetti a rischio. Anche in questo caso la sanità veneta ha anticipato fin dal 2015 un'offerta di salute diventata obbligo due anni dopo».

«Che lo sport sia anche sinonimo di salute e di prevenzione - aggiunge l'Assessore Corazzari - è convinzione universale e scientificamente supportata. Tutti d'accordo, ma poi bisogna tradurre le parole in azioni, e in questo le Palestre della Salute sono la dimostrazione che la Regione Veneto, ovunque possibile, sa tradurre la teoria in pratica. Si tratta di un percorso nel quale si fondono importanti professionalità specifiche e la qualità strutturale di molte palestre pubbliche e private del Veneto».