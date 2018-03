VENEZIA – Dalla classica, al rock, dal cinema, alla cultura. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del mercoledì sera a Venezia.

Musica classica

Musikàmera è stata fondata da un gruppo di cultori della Musica da Camera, provenienti da esperienze professionali e musicali diverse con l’intento di coltivare la cameristica e di estenderne la conoscenza e la fruizione a strati sempre più ampi di soggetti nell’ambito della città e fra i giovani, prima di tutto quelli delle Scuole e degli Atenei di Venezia. Per realizzare questo progetto, Musikàmera si giova del sostegno del Teatro La Fenice presso le cui sale si terranno i Concerti e altre iniziative, come la Rassegna per i giovani studenti delle Scuole Medie cittadine ed extracittadine. Musikàmera non ha fini di lucro; tutti i promotori prestano la loro opera in modalità completamente gratuita. Il 14 e 15 marzo alle 20, presso le Sale Apollinee Avos Piano Quartet (Quartetto con pianoforte).

Musica live

Mercoledì 14 marzo, alle 19, l'Osteria da Filo ospiterà il Francesco Cusa Trio. Gianni Lenoci – piano, Ferdinando Romano – basso, Francesco Cusa – battera. Il trio esplora i territori delle composizioni originali e della poliritmia. Una riproposizione in chiave acustica delle esperienze progettuali del passato dell’artista siciliano con uno sguardo alla musica di tradizione e agli standards rivisitati.

Concerti a teatro

Al Teatro La Fenice, il concerto dell'Avos Piano Quartet. Mario Montore pianoforte Mirei Yamada violino Marco Nirta viola Alessio Pianelli violoncello Johannes Brahms (1833-1897) Quartetto con pianoforte n. 2 op. 26 in la maggiore (1861) Quartetto con pianoforte n. 3 op. 60 in do minore (1865/1875).

Cinema

Al cinema Giorgione, mercoledì 14 marzo alle 16, 18.30 e 21, nell’ambito dell’iniziativa Aspettando i David, ci sarà «A Ciambra» di Jonas Carpignano, che ha ottenuto ben 7 nominations. Nella Ciambra, una piccola comunità rom nei pressi di Gioia Tauro, Pio Amato cerca di crescere più in fretta possibile, a quattordici anni beve, fuma ed è uno dei pochi in grado di integrarsi tra le varie realtà del luogo: gli italiani, gli immigrati africani e i membri della comunità rom. Pio segue ovunque suo fratello Cosimo, imparando il necessario per sopravvivere sulle strade della sua città. Quando Cosimo scompare le cose per Pio iniziano a mettersi male, dovrà provare di essere in grado di assumere il ruolo di suo fratello e decidere se è veramente pronto a diventare un uomo.

Leggende del rock

Ike Willis is back. Torna il leggendario cantante e chitarrista delle band di Frank Zappa. Dopo il successo del tour 2017 Ike Willis riparte per un nuovo giro di concerti in Italia, come sempre accompagnato dai fedeli Ossi Duri. Mercoledì 14 marzo il tour farà tappa al Best Western Plus Hotel Bologna a Mestre (Ve) per una data speciale: ci sarà una serata intima con alcuni brani in acustico suonati dagli Ossi Duri con Ike che racconterà aneddoti e curiosità proprio sui brani o su richiesta. L'evento è a prenotazione.Info e prenotazioni: 041.931000 o staff.musicacontinua@gmail.com

Gratis al museo

Per prepararsi alla primavera in compagnia della bellezza e dell’arte, la Città metropolitana di Venezia, in collaborazione con San Servolo srl propone due speciali appuntamenti per visitare il Museo di Torcello: mercoledì 14 marzo, dalle 10.30 alle 17.30, Giornata Nazionale del Paesaggio, ingresso gratuito a tutti i visitatori.