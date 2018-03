VENEZIA - Le isole di Venezia e i fenicotteri rosa, uno spettacolo della natura che si è ripresentato anche quest'anno, con il ritorno di questi eleganti trampolieri nella palude Rosa dell'isola di Torcello. Gli uccelli sono giunti in laguna già con il vento gelido di fine febbraio. Con i colori del tramonto o dell'alba la colonia di circa un centinaio di esemplari attira da dieci giorni appassionati fotografi e i praticanti del birdwatching incantando turisti e pescatori.

Chi li osserva da tempo, e li ha avvistati per primo, postando immagini e sui social, è l'imprenditore Paolo Andrich, la cui Casa Museo è affacciata proprio sullo spazio scelto da questi uccelli che già nel 2013, per la prima volta, sono atterrati tra i fiori di statice della barena e le piante di salicornia, in uno degli angoli salmastri più belli della laguna veneziana.