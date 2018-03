Ragazzini aggrediscono due autisti del bus, uno finisce anche in ospedale

VERONA - Due aggressioni ad altrettanti autisti di autobus sono state registrate nel veronese. Gli episodi sono avvenuti sulla linea Verona-Legnago gestita da Atv, l'azienda di trasporto pubblico, da parte di una banda di ragazzini.

Nell'ultimo episodio, il più grave avvenuto a Bovolone (Verona), l'autista è stato pestato da un gruppo di ragazzini che erano stati invitati ad acquistare il biglietto. A causa dell'accaduto la corsa è stata interrotta e il conducente è finito all'ospedale di Legnago, dove è stato sottoposto a un intervento per la frattura del setto nasale, mentre i carabinieri hanno avviato un'indagine. La segreteria provinciale Filt Cgil di Verona sottolinea che «anche a Verona da diversi anni questo problema è molto preoccupante, come dimostra la vile aggressione subita da un conducente Atv da un gruppo di balordi. In passato abbiamo più volte chiesto incontri al Prefetto per fare il punto della situazione e cercare soluzioni».