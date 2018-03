Un'infermiera prelevava contanti con i bancomat dei suoi pazienti anziani

PADOVA - Un'infermiera di nazionalità romena è stata arrestata in flagranza dai Carabinieri del Comando Provinciale di Padova, dopo che si era appropriata del bancomat di un ultrasettantenne infermo ricoverato in una struttura assistenziale cittadina. La donna è ritenuta responsabile di furti e prelievi fraudolenti per migliaia di euro, effettuati con carte di credito e di pagamento rubate ai suoi pazienti.