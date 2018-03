Al via la prima fiera della logistica sostenibile, a Padova

PADOVA - Si è aperto Green Logistics Expo il primo salone italiano della logistica sostenibile. La manifestazione riunisce per tre giorni 236 espositori da 8 Paesi è stata inaugurata dal convegno «Dall'industria ai porti, le nuove frontiere dell'intermodalità» cui ha partecipato anche l'AD del Gruppo FSI Renato Mazzoncini che ha sottolineato l'importanza della manifestazione per l'Italia. «Quando abbiamo presentato il nostro progetto per le merci, abbiamo dovuto farlo a Monaco: ora finalmente anche l'Italia ha una manifestazione di riferimento per la logistica e quando avremo una nuova presentazione potremo farla qui».

Il dibattito ha evidenziato due temi: per avere una logistica efficiente non basta ragionare di infrastrutture, bisogna anche parlare di gestione e governance; un appello alla politica in questi giorni di attesa del nuovo governo. «Chiunque governi, non interrompa il percorso di riorganizzazione e rilancio del nostro settore logistico e dei trasporti avviato in questi anni» è stato sottolineato.