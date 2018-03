Festival Letteratura, Ca' Foscari presenta 'Incroci di civiltà'

VENEZIA - Sarà Ian McEwan, l'acclamato autore inglese di romanzi, racconti e sceneggiature - come Bambini nel tempo (Einaudi, 1988), Espiazione (Einaudi, 2002) e i più recenti Chesil Beach (Einaudi, 2007), Solar (Einaudi, 2010), Miele (Einaudi, 2012), La ballata di Adam Henry (Einaudi, 2014), Nel guscio (Einaudi, 2017) - a inaugurare al Teatro Carlo Goldoni mercoledì 4 aprile alle ore 17.00 l'undicesima edizione di Incroci di civiltà, il Festival internazionale di letteratura a Venezia, ideato e organizzato dall' Università Ca' Foscari Venezia - che festeggia quest'anno i suoi 150 anni - in collaborazione con Fondazione di Venezia e Comune di Venezia e inserito all'interno del programma 'le Città in Festa', con la partnership di The BAUERs Venezia, Fondazione Musei Civici Venezia e Marsilio.

Questa undicesima edizione di Incroci di civiltà ribadisce lo spirito del festival, capace di accostare firme prestigiose ad autori emergenti e offrire al vasto pubblico di lettori appassionati una prospettiva privilegiata sulla letteratura contemporanea mondiale. Dal 4 al 7 aprile 2018 si incontreranno a Venezia venticinque scrittori provenienti da ventuno Paesi: Australia, Cile, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Israele, Italia, Kenya, Nicaragua, Nigeria, Norvegia, Malesia, Marocco, Romania, Russia, Sri Lanka, Spagna, Svezia, Turchia.

Un focus speciale sarà dedicato agli autori africani, con la presenza di Ng?g? wa Thiong'o e Abdilatif Abdalla (Kenya), e del Premio Nobel per la Letteratura nel 1986 Wole Soyinka (Nigeria). Verranno presentati i primi due numeri con testo a fronte della nuova collana della Libreria Editrice Cafoscarina 'Incroci di civiltà': poesie scelte di Mohamed Moksidi (Marocco) a cura di Simone Sibilio (Ca' Foscari) e due racconti di Emine Sevgi Özdamar (Turchia/Germania) a cura di Stefania Sbarra (Ca' Foscari).

«Incroci di civiltà - ha sottolineato Michele Bugliesi, Rettore dell'Università Ca' Foscari Venezia - è uno degli appuntamenti culturali di punta di Ca' Foscari, una manifestazione nata sotto il segno dell'inclusione e della diversità culturale e linguistica, temi che sono propri del nostro Ateneo, della nostra ricerca scientifica e dei progetti e interessi dei nostri docenti e ricercatori. Quest'anno, all'undicesima edizione, il Festival continua ad appassionare molti lettori e cittadini e ad attirare a Venezia le firme più affermate del panorama letterario internazionale», ha concluso.