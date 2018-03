VENEZIA - Lega ancora imbattibile e trascinatrice per il centrodestra in Veneto, dove il partito di Salvini, nei dati parziali dei collegi uninominali al Senato, è nettamente avanti nella notte dello scrutinio delle politiche. Il dato parziale (421 sez. scrutinate su 4.739) vede il Carroccio al 32,41%, un risultato triplo rispetto agli alleati di Forza Italia (10,47%), e molto superiore ai 5 Stelle, che in Veneto non sfondano come nel resto d'Italia. Il partito di Di Maio si attesta per ora al 23,42%, un dato che sarebbe inferiore (se sarà confermato) a quello delle politiche del 2013. Il Pd conferma, con esiti peggiorativi, il crollo nazionale, con un parziale del 18,03%. La coalizione di centrosinistra si fermerebbe intorno al 21,85%. Davanti a tutti il centrodestra, con il 47,52%, che potrebbe riuscire nel 'cappotto' per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi uninominali per Palazzo Madama. I suoi candidati sono infatti in testa negli scrutini parziali in tutti i 9 collegi senatoriali.