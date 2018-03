VICENZA - La Guardia di Finanza di Vicenza ha eseguito il sequestro preventivo di 65 tra quadri e altre opere d'arte di noti e prestigiosi artisti contemporanei con fama internazionale per un valore di 1,9 milioni di euro, nell'ambito di un'indagine per evasione fiscale. Una cifra che, secondo gli investigatori, equivarrebbe l'importo evaso dal 2013 da parte di una coppia dell'altopiano di Asiago, totalmente sconosciuta al fisco.

L'uomo aveva una ditta individuale di commercio del gas, poi fallita. E' stata la conduzione di vita della coppia, molto al di sopra di quanto denunciato nella loro dichiarazione dei redditi, a insospettire i finanzieri. E' così emerso che i due asiaghesi avevano avviato una proficua attività di commercio di opere d'arte, fatto tutto in nero. In un magazzino a Verona erano custoditi sia quadri che oggetti artistici il cui valore è di 14 milioni di euro. Le opere sequestrate sono di autori come Emilio Vedova, Ugo Rondinone, Arnaldo Pomodoro, Yang Fudong, Anish Kapoor.