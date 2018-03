Ferrovie tedesche e austriache, se compri il biglietto online hai sconti del 10%

VENEZIA - Grazie a un accordo tra le Ferrovie Tedesche (Db) e Austriache (Öbb) e Musement, i passeggeri che prenoteranno i loro viaggi sui treni EuroCity attraverso la piattaforma digitale potranno godere di uno sconto del 10% su alcune attività turistiche nelle città raggiunte dai treni della tratta del Brennero da Bologna/Venezia, via Verona.

La piattaforma commerciale turistica Musement permette di trovare e prenotare oltre 12.000 attività in 60 Paesi del mondo. I treni Db-Öbb EuroCity collegano cinque volte al giorno la tratta del Brennero senza cambi da Bologna/Venezia via Verona, fino a Monaco di Baviera. Da Monaco verso le principali città della Germania (tra cui Norimberga, Stoccarda e Augusta) sono disponibili coincidenze con gli Ice, i treni ad alta velocità tedeschi. I biglietti dall'Italia alla Germania hanno prezzi a partire da 39,90 euro, dall'Italia all'Austria da 29,90 euro e per i collegamenti in Italia a partire da 9,90 euro.