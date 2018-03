Maltempo: un camion e un'auto finiscono fuori strada sulla Romea

VENEZIA - Disagi alla circolazione si sono verificati poco dopo le ore 8:00 lungo la Strada statale 309 Romea tra Campagna Lupia e Lughetto (Venezia) a causa di uno scontro tra un'autovettura e un camion, finiti entrambi fuoristrada, anche a causa della fitta nevicata in corso nel veneziano.

I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi e ha estratto la conducente della vettura, rimasta incastrata nell'abitacolo, e che è stata presa in cura dal personale del Suem 118 per essere portata in ospedale. Sul posto le forze dell'ordine per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora e mezza.