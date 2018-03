Vicenda Melegatti: l'azienda non 'morirà', c'è un compratore interessato

VERONA - Il Tribunale di Verona ha concesso il concordato preventivo per la Melegatti di San Giovanni Lupatoto. Lo rende noto Hausbrandt Trieste 1892 Spa, l'azienda trevigiana del caffè che ha dato la disponibilità a rilevare la storica azienda dolciaria. In una nota, Hausbrandt annuncia di aver «già attivato i propri professionisti per lavorare su questa importantissima decisione da parte del Tribunale di Verona», e che «ha già pronta la struttura finanziaria per poter procedere con l'acquisizione di Melegatti e conferma il proprio interesse nel portare avanti l'operazione».