Salvini, ci sarà l'autonomia del Veneto grazie alla nostra forza

MILANO - «Se domani Luca Zaia e Roberto Maroni vanno a firmare il pre-accordo sull'autonomia di Veneto e Lombardia è perché la Lega è forte. Nel programma del centrodestra c'è il progetto di una Italia federale, è scritto nero su bianco, e io conto di metterlo in atto. A me interessano i risultati». Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, interpellato dalle agenzie sulle critiche espresse da Roberto Maroni in materia di federalismo.