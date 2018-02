VENEZIA - Temperature polari in montagna con -34,4 gradi a Dolina Campoluzzo e minime tutte sotto lo zero nei capoluoghi con il record a Vicenza di -7,5.

Il bollettino dell'Arpa Veneto mostra una situazione di gelo estesa a tutta la regione. A partire in Marmolada con -29,9, proseguendo a Pianadi Marcesine (-25,1), Passo Pordoi (-22,9), Passo Cimabanche (-19,3), Val Visdende (-15) e Cansiglio (-14.8).

Nei capoluoghi di regione il record l'ha raggiunto appunto Vicenza, seguita da Verona (-6,1), Belluno (-5,4), Rovigo (-5,2), Padova e Treviso entrambi con -4,2, Venezia (-3,3). L'eccezionale afflusso di aria fredda dalla Russia si sta attenuando. Domani sarà ancora molto freddo, ma inizierà un'inversione di tendenza i cui effetti si manifesteranno nei giorni successivi, quando il contrasto tra l'aria più fredda preesistente e aria più calda in arrivo porterà varie precipitazioni che giovedì saranno nevose sia in pianura sia sui monti, mentre venerdì in pianura gradualmente si passerà da neve a pioggia.