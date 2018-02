VERONA - Prendono il via oggi a Nogarole Rocca (Verona) i lavori per la realizzazione del centro logistico di Zalando, colosso tedesco dell'e-commerce dell'abbigliamento. Lo annuncia il sindaco, Paolo Tovo, dopo il rilascio del permesso a costruire: «La collaborazione tra i diversi livelli decisionali e autorizzativi è stata determinante per velocizzare i tempi. Quando si parla di 1.000 posti di lavoro nel medio periodo, come in questo caso, prima si inizia e meglio è».

Il centro logistico avrà una superficie di 130.000 mq e il termine dei lavori è previsto per il secondo trimestre del 2019. La realizzazione è stata affidata a Vailog, società di sviluppo immobiliare e di investimento specializzata in logistica, che dal 2015 fa parte del Gruppo Sagro, con un fatturato medio di 70 milioni di euro nel 2009-2014.