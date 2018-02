VENEZIA - Freddo intenso ma tempo in netto miglioramento sul Veneto, dove oggi splende il sole, anche in montagna. Temperature tuttavia in drastico calo, con minime fino a -7 nelle città e addirittura fino a -23 in montagna, come segna il termometro a Ra Valles, sopra Cortina.

Nella cittadina ampezzana la minima è stata di 16 gradi Centigradi sotto lo zero. Situazione che si è normalizzata anche a Venezia, dove ieri il forte vento aveva abbattuto un pesante traliccio stradale sul Ponte della Libertà, sfiorando un'autovettura, e paralizzando la circolazione la circolazione tra la città lagunare e la terraferma per quasi tutto il giorno.