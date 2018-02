VENEZIA - E' stato riaperto il traffico sul Ponte della Libertà a Venezia, in entrambi i sensi di marcia. Ci sono volute più di otto ore dall'incidente per sgombrare il traliccio che, ieri mattina, era caduto di traverso, dopo essere stato sradicato dalla strada per il forte vento, isolando così la città lagunare raggiungibile solo in treno.