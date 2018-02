Lo scuolabus finisce contro una casa, feriti due bambini

VENEZIA - Due bambini, oltre a un'accompagnatrice e all'autista, sono rimasti leggermente feriti ieri nell'incidente occorso allo scuolabus di un asilo, finito contro un'abitazione dopo una sbandata, mentre percorreva una via centrale a Motta di Livenza (Venezia). Sono rimasti illesi gli altri tredici scolari che viaggiavano sul mezzo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il pullman, che con il frontale ha sfondato il muro dell'abitazione, provocando un buco nel garage della casa. I bambini sono stati assistiti dal personale del Suem e ospitati in una vicina struttura nell'attesa dell'arrivo dei genitori. I due bimbi e i due adulti feriti sono stati trasportati per accertamenti in ospedale. I vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione del bus, e tramite una ditta edile, al puntellamento della struttura e alla chiusura del foro. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri.