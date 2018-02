Troppi immigrati senza biglietto sui treni, la denuncia di Roberto Ciambetti

VENEZIA - «Non intervenire in maniera rigorosa per far rispettare le regole è uno sbaglio: quanto sta accadendo nelle ultime settimane nei treni regionali dimostra che si stanno superando tutti i limiti e che si vuole veramente provocare la pazienza e disponibilità altrui». Non usa mezzi termini il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti: «Prima che il fenomeno sfugga da ogni controllo bisogna intervenire. Non è pensabile che sistematicamente, ogni giorno, lunga la linea Verona-Venezia nei treni regionali veloci tra le 7 e le 8 della mattina, un numero sempre più crescente di extracomunitari di colore, non si sa a quale titolo soggiornanti in Italia, salga nelle carrozze senza biglietto, con atteggiamenti via via sempre più arroganti e talvolta provocatori sia verso gli altri passeggeri sia nei confronti del personale Fs».

Ciambetti spiega di «aver ricevuto non poche sollecitazione e anche denunce circostanziate che si sono infittite nelle ultime settimane quando, da quanto ho capito, il numero delle carrozze nei treni veloci è stato ridotto e già a Vicenza talvolta risulta difficile trovare posto a sedere. Quotidianamente nascono discussioni tra i controllori e gli extracomunitari, che di norma la passano liscia facendo salire sempre più l'indignazione e la rabbia di chi il biglietto, o l'abbonamento, lo paga regolarmente e si sente doppiamente beffato. Il fenomeno è in crescita e non stiamo parlando di pochi e limitati casi».