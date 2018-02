Nonna Irma, a 93 anni parte volontaria per il Kenya

VICENZA - Trolley rosso in una mano, il bastone nell'altra, Irma Dallarmellina poteva essere scambiata per una viaggiatrice qualunque all'aeroporto di Venezia. Non lo era. Perché Nonna Irma, 93 anni, stava partendo per il Kenya, destinazione uno sperduto villaggio che accoglie anche un orfanatrofio. Una struttura gestita da un missionario vicentino che lei adesso aiuterà per tre-quattro settimane, assieme alla figlia, che l'accompagna nel viaggio.

Non è stata però la più 'giovane' ad organizzare l'avventura. E' stata Irma, spiegando che sarebbe partita lo stesso anche da sola per l'Africa. La vicenda l'ha raccontata una nipote, Elisa Coltro, che con un post su Facebook, corredato dalle foto della nonna al 'Marco Polo' di Tessera, ha fatto diventare Irma una celebrità social. "Questa è mia nonna Irma - ha scritto Elisa - una giovanetta di 93 anni, che stanotte è partita per il Kenya. Non in un villaggio turistico, servita e riverita, ma per andare in un villaggio di bambini, in un orfanotrofio.