Autonomia, oggi Zaia illustra il negoziato al Consiglio regionale

Venezia - Oggi alle 14:30, a Palazzo Ferro-Fini, sede del Consiglio Regionale del Veneto, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia illustrerà alle competenti Commissioni consiliari l'andamento del negoziato col Governo per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.