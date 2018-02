Gdo, in Italia arriva la catena tedesca Aldi. 1.500 assunzioni previste

VERONA - Aprono il 1 marzo i primi 10 negozi italiani di Aldi, la multinazionale tedesca della grande distribuzione che punta a inaugurare più di 45 punti vendita nel Nord Italia entro il 2018. Per il suo sbarco in Italia il brand ha reso noto di aver assunto oltre 880 collaboratori, con la prospettiva di chiudere l'anno con più di 1.500 assunzioni. Il Gruppo conta più di 5.900 punti vendita in 11 Paesi. In Italia apre a Bagnolo Mella (Brescia), Cantù (Como), Castellanza (Varese), Curno (Bergamo), Peschiera (Verona), Piacenza, Rovereto, San Donà di Piave, Spilimbergo (Pordenone), Trento. Si presenta puntando sul rispetto della cultura enogastronomica italiana. L'assortimento alimentare appositamente pensato per la clientela italiana è composto per il 75% da prodotti di fornitori locali. «Siamo orgogliosi di entrare in un mercato rinomato nel mondo per la sua ineguagliabile cultura enogastronomica», ha dichiarato Michael Veiser, Group Managing Director di ALDI, nella conferenza stampa svoltasi oggi a Castellanza.