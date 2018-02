Eventi a Venezia, 5 cose da fare venerdì 16 febbraio

VENEZIA – Concerti, spettacoli e aperitivi. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti dell'inizio del fine settimana veneziano.

Concerti

A Nave da Vero, venerdì 16 febbraio, dalle 21.30 il concerto di Eugenio Finardi con il «Finardimente Tour». Inizio concerto alle 21. Ingresso Libero.

Jazz

A Palazzo Trevisan degli Ulivi, New Echoes _ rassegna di nuova musica svizzera a Venezia. venerdì 16 febbraio alle 21, il Colin Vallon Trio. Colin Vallon (pianoforte) Patrice Moret (contrabbasso) Julian Sartorius (batteria, percussioni) [jazz, impro] Tra le meraviglia del jazz svizzero di oggi, il trio del pianista Colin Vallon è certo una delle più originali, grazie a un rapporto con la tradizione che tra lirismo e imprevedibilità crea combinazioni sempre nuove. Con lui il contrabbasso di Patrice Moret e la batteria dello straordinario Julian Sartorius, già ospite di una memorabile performance solista nella scorsa edizione di New Echoes. Non è certo un caso che il Colin Vallon Trio sia una punta di diamante del catalogo della raffinata etichetta ECM Records. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Comicità

Venerdì 16 e sabato 17 febbraio, alle 21, al Cafè Sconcerto – Sala Teatro, Cesare Gallarini e Paolo Vallery in «La comica notte dei mestieri». Non é solo uno spettacolo di cabaret, ma anche un giallo. In scena non solo un piedi piatti strampalato, ma anche una telecamer» vivente che realizza in diretta i filmati di video sorveglianza. Partendo da coinvolgenti, interessanti, bizzarre, stimolanti storie nere, la serata vedrà momenti di comicità alternarti a momenti di indagine dove il pubblico vestirà i panni di investigatore. Le storie, raccontate dal Commissario Bernasconi – (Cesare Gallarini) sono misteriose, grottesche, macabre, enigmatiche e aspettano soltanto di essere da voi svelate. Ogni «mistero» sarà preceduto dal video di sorveglianza realizzato in diretta da CircuitoChiuso (Paolo Vallery). I Misteri inframmezzati da colpi di scena, divertenti gag comiche che rasentano l'assurdo e interventi del pubblico. Sarete partecipi attivi e divertiti della misteriosa Notte dei Misteri. Non un’unica storia noir ma molti misteri da svelare, bizzarri e, forse, realmente accaduti. Il tutto intervallato da esilaranti momenti di comicità in stile Hellzapoppin. Gli appassionati del Giallo non possono mancare ad «Una serata da morir dal ridere!»

Dodi Battaglia a Mestre

Venerdì 16 febbraio, Dodi Battaglia presenterà a partire dalle 18, il cofanetto «e la storia continua...» presso La Feltrinelli, al Centro Commerciale Le Barche, Piazza XVII Ottobre. Il cofanetto «e la storia continua...» al suo interno contiene 2 Cd, 1 Dvd, 1 Blu-Ray, un libro fotografico, quattro poster e un plettro autografato (non serigrafato). E' il coronamento di una tournée che nel corso del 2017 ha portato Dodi in tante piazze d'Italia e per sottolinearne l'importanza vi è stato incluso l'inedito «Buonanotte U.S.A.», uno strumentale composto pensando alle nipoti che vivono in America. Qualche anno fa è stato proposto in occasione degli stage, ma non era ancora stato pubblicato. Per rendere ancora più speciale l'incontro, Dodi porterà la chitarra con sé ed eseguirà live «Buonanotte U.S.A.».

Gusto e jazz

Al Laguna Libre, le serate Food&Jazz affiancando alla nostra cucina, talentuosi musicisti che si esibiranno con proposte musicali piacevoli e mai banali. Live Jazz Concert con Lisa Gastaldi - Piano and voice .Durante la cena l'accompagnamento musicale sarà curato dalla pianista e cantante Lisa Gastaldi che si esibirà in Folk song, improvvisazioni, frammenti di suite per pianoforte; cercherà di unirli in un unico filo: in un minimo comune denominatore.