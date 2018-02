Salvini e Calenda fanno 'scintille' via Twitter

VENEZIA - Botta e risposta via Twitter tra il leader della Lega, Matteo Salvini e il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. Replicando a una dichiarazione del ministro che a Monza esortava a votare in Lombardia per il candidato del centrosinistra, Giorgio Gori, sottolineando che il Carroccio «non è più quella di Maroni e Zaia ed è un pericolo», Salvini twitta: «Ha ragione. Siamo un pericolo per la sua poltrona».

A stretto giro la risposta di Calenda: «Attento che ti pagano1/3 di quello che prendi oggi e ti tocca lavorare sul serio per la prima volta in vita tua. Imprese e lavoratori non sono come parlamentari Ue e consiglieri regionali. Ti fanno galoppare».