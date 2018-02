Dalle banche stretta sui prestiti alle imprese veneziane

VENEZIA - Nell'ultimo anno i prestiti alle imprese veneziane sono scesi di 1,2 miliardi di euro. Per la Cgia prosegue così anche in provincia di Venezia la contrazione dei prestiti bancari alle imprese. I dati (30/9 2017 rispetto allo stesso giorno del 2016), mostrano che il calo è stato del 9% e sebbene sia stato sotto al dato medio registrato nel Veneto (-9,5%), nei confronti del dato nazionale (-6,3%), invece, la nostra provincia sconta ancora un gap molto preoccupante.

«Sebbene in questi ultimi anni le banche abbiano potuto beneficiare di importanti misure messe in campo dalla Bce - dice Roberto Bottan, presidente Cgia - questi soldi faticano ad arrivare alle aziende. Senza banche non si può fare economia e pertanto il loro ruolo rimane centrale per dare ossigeno all'intero sistema e per creare le condizioni per rilanciare con forza la ripresa in atto. Auspichiamo che le banche tornino a fare il loro mestiere, sostenendo e rischiando assieme al mondo delle aziende, in particolar modo con quelle piccole».