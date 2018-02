Eventi a Venezia, ecco cosa fare il giorno di San Valentino

VENEZIA – Cene di gala, passeggiate romantiche e concerti. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del San Valentino Veneziano.

Galà di San Valentino

Il maestoso palazzo Ca’ Vendramin Calergi, che si affaccia sul Canal Grande con le splendide sale rinascimentali sarà eccezionalmente illuminato a festa dalla spettacolare videoproiezione realizzata dai camerAnebbia. Qui visse il grande musicista Richard Wagner che tra quelle magiche sale compose il «Parsifal». Immersi in un ambiente esclusivo, tra raffinatezza e professionalità, potrete vivere una magica dimensione in cui la cura di ogni dettaglio renderà indimenticabile la vostra esperienza durante il Carnevale di Venezia. Il benvenuto del Principe Maurice che condurrà gli ospiti nella meraviglia di un sogno ad occhi aperti, il ricco menù proposto dagli chef del Ristorante Wagner e le emozionanti performance artistiche di Nuart, i costumi dell’Atelier Pietro Longhi, l’eleganza del magico affaccio sul Canal Grande di Palazzo Ca’ Vendramin Calergi sono gli ingredienti speciali di una ricetta unica e straordinaria, che condurrà gli ospiti fuori dallo spazio e dal tempo. La serata si articolerà in modo coinvolgente attraverso 6 sale «alchemiche», dove un cast internazionale composto da ballerini, musicisti, artisti e attori creerà un’atmosfera di follia e improvvisazione. Un gioco di specchi e di rimandi tra azioni teatrali e decorazione molecolare, che condurrà il pubblico in un gioco bizzarro e divertente di cambi di ruoli e di personalità diverse. Goditi la cena immerso nell’esilarante esperienza del Carnevale di Venezia. Travolti da immagini, colori, suoni, sapori per scoprire un’altra Venezia … una Venezia magica e meravigliosa. Una serata incantevole, con performance tra i tavoli e spettacoli che attraversano la notte. Come il cibo, lo spettacolo è prima di ogni altra cosa, ispirazione e piacere, il corpo è espressione e l’arte è strumento. Chi è amante del gioco potrà concludere la serata tentando la fortuna nel Salotto dei Giochi Classici. Gli ospiti verranno accolti dalle 20.30 e accompagnati nel salone del piano nobile dove sarà servito l’aperitivo con animazione. A seguire, fino alle 23.15, cena placé in tavoli da due persone nelle sale con performance dal vivo. La cena prevede 5 portate (antipasto, bis di primi, secondo, dolce) con selezione di vini italiani. La serata continua con gli spettacoli nel salone. Dopo la mezzanotte musica live e dj-set fino alle 2.30 con cocktail bar (2 drink inclusi).

Lido in love

In occasione della Festa dell'amore, la Proloco del Lido di Venezia prepara la nuova edizione di Lido in Love , una giornata intera ricca di eventi per tutte le età per dire ti voglio bene, ti amo, celebrare l'amore come energia per tutti.

Passeggiata al tramonto

Sei innamorato e vuoi scoprire i luoghi più romantici di Venezia? La passeggiata al tramonto ti farà conoscere anche le storie d'amore più belle, che renderanno il tuo San Valentino indimenticabile. Il costo è di 12 euro a persona. Il tour parte con un minimo di dieci persone. Per prenotare puoi telefonare al numero 347 4159925, sono raggiungibile anche su whatsapp e viber.

San Valentino e jazz

Cena di San Valentino con accompagnamento musicale Jazz dal vivo. Valentine's day dinner with Live Jazz Music. Nella città più romantica del mondo, gli innamorati cercano un posto speciale dove poter passare una bella serata in un locale con atmosfera intima e piacevole.