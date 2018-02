Anche senza Amazon: arriva in Veneto il braccialetto che monitora il lavoro

SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) – Uno smartwatch dotato di un algoritmo attraverso il quale monitorare tutti i processi aziendali in atto e tradurli in percentuali di performance è l'invenzione che sarà presto presentata al mercato da 'Modi Nuovi', società di San Martino di Lupari riferibile a Roberto Comarin. Il dispositivo da polso, in sintesi, denominato 'Leader watch', è in grado di seguire in tempo reale, proiettando quindi i dati su una scala plurigiornaliera o mensile, dati come entrate e uscite, redditività delle ore lavoro dei dipendenti, costi di produzione e finanziarie e altro. «Di fatto - spiega Comarin - l'imprenditore dovrà solo guardare i numeri scorrere, senza pensare ad altro».