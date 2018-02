Capodanno 2019, già in vendita i biglietti del concerto alla Fenice. Dirige Myung-Whun Chung

VENEZIA - Sono già in vendita i biglietti per il Concerto di Capodanno 2019 al Teatro La Fenice: a dirigere la 16/a edizione dell'evento sarà Myung-Whun Chung. Il pluripremiato maestro coreano sarà alla guida dell'Orchestra e Coro del Teatro La Fenice in un programma musicale che, come da tradizione, si comporrà di due parti: una prima esclusivamente orchestrale con l'esecuzione della Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven e una seconda parte dedicata al melodramma, con una carrellata di arie, duetti e passi corali dal repertorio operistico più amato che si concluderà con 'Va' pensiero' dal Nabucco e con il brindisi 'Libiam ne' lieti calici' dalla Traviata di Giuseppe Verdi.