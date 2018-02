Carnevale di Venezia: Renzo Rosso protagonista del 'Volo dell'Aquila'

VENEZIA - E' stato il patron della 'Diesel' Renzo Rosso il protagonista del 'Volo dell'Aquila' in piazza San Marco, evento clou dell'ultima domenica del Carnevale 2018 a Venezia. Rosso, mecenate a Venezia, dove ha sostenuto come sponsor con 5 milioni il restauro del Ponte di Rialto, si è calato dal campanile della piazza lungo una fune metallica, sorvolando le 20mila persone presenti a San Marco, in una giornata di sole.

Un numero contingentato quello del pubblico, per ragioni di sicurezza che, dall'inizio del Carnevale, hanno ridotto a questa soglia il flusso massimo di persone che possono accedere contemporaneamente alla piazza. Sul palco ad attendere l'arrivo di Rosso due comparse in maschera con le enormi teste di cartapesta di Donald Trump e del leader nordcoreano Kim Jong-un, che hanno dato il via ai balli sulle note di 'All You Need is Love'.