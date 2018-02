Ex carabiniere accusato di aver stuprato diverse minorenni

PADOVA - Si è aperto davanti al tribunale di Padova il processo che vede imputato l'ex carabiniere Dino Maglio per violenza sessuale aggravata dall'uso di alcolici o narcotici e da abuso del rapporto di ospitalità. Maglio è accusato di aver abusato di 14 ragazze, tutte straniere, che lo avevano contattato attraverso un sito dedicato per essere ospitate a Padova, nella sua casa all'Arcella, tra l'aprile 2013 e il marzo del 2014. Tutte le vittime hanno raccontato che l'ex carabiniere si mostrava molto disponibile nei loro confronti, accompagnandole anche in tour turistici della città, finché non offriva loro vino alterato da benzodiazepine o sonniferi per stordirle e, quindi, violentarle. Il processo ricomincia il 10 ottobre. Maglio era già stato condannato a sei anni e sei mesi, poi ridotti in appello a cinque anni, per la violenza su una sedicenne australiana ospitata nel suo appartamento.