In Italia presto il treno 'senza ruote' che viaggia su campi magnetici

TREVISO - Il futuro della mobilità su rotaia potrebbe presto approdare a vetture posate su campi magnetici che eviterebbero di fatto gli attriti e le dispersioni dovute al rotolamento e, soprattutto, non richiederebbero ulteriore energia per 'sollevare' i convogli, come avviene oggi in Paesi come il Giappone. La novità tecnologica è stata presentata oggi a Spresiano (Treviso), nella sede di una società che si occupa di innovazione tecnologica, Girotto Brevetti, la quale, grazie a una joint venture con la start up di Pisa Ales Tech, ha creato il sistema IronLev.