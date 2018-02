Eventi a Venezia, 5 cosa da fare giovedì 8 febbraio

VENEZIA – E' giovedì grasso e in laguna impazza il Carnevale. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti della giornata.



Carnevale di Burano

Sull'isola di Burano, il Carnevale è un evento molto atteso e sentito. Nel pomeriggio vengono organizzate delle feste soprattutto per i bambini. Di sera, invece, vengono organizzate le tradizionali sfilate dei Carri Allegorici, accompagnate da tanta musica e festa in Piazza, il tutto organizzato e finanziato dagli abitanti e dalle varie associazioni dell'isola.

Ballata delle Maschere

La tradizionale Sfilata di Maschere veneziane e artigiani Mascareri in «Corteo Liberatorio» con il toro, i pani, i maiali, le Marie......un grande Happening che partirà alle 15 da Campo Sant'Angelo con la «Ballata Rigenerativa» e proseguirà verso Piazza San Marco per il gran finale delle 16.30 circa passando per Campo Santo Stefano, Campo San Maurizio con ulteriori performances, musica, ritmo e catarsi per coloro che desiderano appropriarsi del vero Carnevale. La compagnia invita tutti a partecipare in maschera, possibilmente maschere artigianali veneziane o frutto della creatività personale.

Mestre Carnival Street Show

Dall’8 al 13 febbraio 2018 il Carnevale di Venezia celebrerà, a Mestre, l’arte e lo spettacolo per le vie della città, animando piazze, strade e portici con spettacoli di Musica e Arte di Strada. Mestre diventa una grande pista da circo, dove scatenati musicisti, acrobati spericolati e stravaganti artisti danno vita ad un’animazione colorata, divertente e soprattutto originale, in Piazza Ferretto e per le altre vie della città. I punti-spettacolo sono contrassegnati da installazioni scenografiche e bizzarri animali, per un ricco programma di concerti, spettacoli e arte diffusa per le vie della città.

Flashmob di Carnevale

L'8 Febbraio, a partire dalle 16, T Fondaco dei Tedeschi ospiterà un Flash Mob di Carnevale, in collaborazione con il Teatro Goldoni ed il Teatro Stabile del Veneto. Avrete il privilegio di assistere ad un'anteprima dello spettacolo «Arlecchino Furioso» che sarà in scena dall'8 all'11 Febbraio presso il Teatro Goldoni.

Party

Al Laguna Libre, festa in maschera con cena e musica dal vivo con i «We Three live»: Raul Catalano (batteria); Marco Centasso (contrabbasso); Alberto Collodel (clarinetto basso). Il repertorio dei «We Three» è il risultato dei diversi interessi ed esperienze dei musicisti: accanto ai classici standard jazz (Thelonious Monk, Ornette Coleman, Wayne Shorter) convivono brani originali in cui ritmiche funk e afro beat sfociano in momenti di libera improvvisazione e di ricerca sonora.